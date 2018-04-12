Судьи постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности. В остальном приговор оставлен без изменений.

Мосгорсуд оставил в силе срок заключения Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

В декабре 2017 года бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был осужден по обвинению в получении взятки от Игоря Сечина, главы «Роснефти». Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Улюкаев утверждает, что стал жертвой провокации со стороны Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова, бывшего главы службы безопасности компании. Их показания легли в основу приговора.

Игорь Сечин проигнорировал четыре повестки в суд во время рассмотрения дела в первой инстанции, но 12 апреля пришел на апелляцию, где дал показания в закрытом режиме. Позже он объяснил, что для него участие в процессе было «делом чести».