Павел Дуров запретил юристам Telegram участвовать в суде о блокировке мессенджера

Дуров не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием», объяснил Чиков.

Основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

13 апреля Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Хотя по закону решение еще может быть обжаловано, Роскомнадзор просит суд разрешить сразу приступить к блокировке мессенджера.

Иск о блокировке связан с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. В мессенджере говорят, в частности, что не имеют технической возможности выполнить требование спецслужбы.

За отказ предоставить ФСБ ключи шифрования Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей.