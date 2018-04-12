Алексей Улюкаев: мой приговор построен на сфабрикованном свидетельстве по принципу «один мужик сказал»
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил с последним словом в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на его приговор по делу о взятке.
«Приговор построен на единственном, косвенном <…> свидетельстве, сфабрикованном по известному принципу: ОБС, „одна бабка сказала“. В данном случае трансформация: ОМС, „один мужик сказал“. Один мужик сказал, что слышал, как другой мужик ему сказал, как третий мужик требовал у него деньги», — сказал Улюкаев.
Улюкаев также заявил, что на процессе, вопреки нормам УК, все сомнения трактовались не в пользу обвиняемого, а в пользу обвинения.
На момент публикации новости Мосгорсуд еще не вынес решение.
Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки от Игоря Сечина, главы «Роснефти».
Улюкаев утверждает, что стал жертвой провокации со стороны Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова, бывшего главой службы безопасности компании. Их показания легли в основу приговора.
12 апреля Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор. На заседании в закрытом режиме дал показания Игорь Сечин, который во время первого процесса проигнорировал четыре повестки.