Алексей Улюкаев: мой приговор построен на сфабрикованном свидетельстве по принципу «один мужик сказал»

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил с последним словом в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на его приговор по делу о взятке.

«Приговор построен на единственном, косвенном <…> свидетельстве, сфабрикованном по известному принципу: ОБС, „одна бабка сказала“. В данном случае трансформация: ОМС, „один мужик сказал“. Один мужик сказал, что слышал, как другой мужик ему сказал, как третий мужик требовал у него деньги», — сказал Улюкаев.

Улюкаев также заявил, что на процессе, вопреки нормам УК, все сомнения трактовались не в пользу обвиняемого, а в пользу обвинения.

На момент публикации новости Мосгорсуд еще не вынес решение.