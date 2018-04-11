В Хабаровске разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек

Интерфакс
03:21, 11 апреля 2018
Надежный источник

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске.

По данным краевого МЧС, вертолет, совершавший учебно-тренировочный полет, произвел жесткую посадку на пустыре в районе улиц Антенная, Выборгская и Хирургическая. При ударе об землю вертолет разлетелся на части и загорелся. Обломки вертолета разбросаны в радиусе одного километра. Близлежащие здания и сооружения при аварии задеты не были.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В качестве возможных причин крушения вертолета рассматриваются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота. Оба «черных ящика» разбившегося Ми-8 уже обнаружены.

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