В Алжире разбился самолет с военными. На борту находились около 200 человек

Аль-Арабия
08:27, 11 апреля 2018
Надежный источник

В Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого, по данным телеканала «Аль-Арабия», находились около 200 человек.

Крушение произошло вблизи аэропорта города Буфарик в провинции Блида, расположенного в 30 километрах от столицы Алжира.

На борту самолета в основном находились военнослужащие. Как заявил источник телеканала, в результате крушения никто не выжил. Точное число жертв пока неизвестно.

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