В Алжире разбился самолет с военными. На борту находились около 200 человек

В Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого, по данным телеканала «Аль-Арабия», находились около 200 человек.

Крушение произошло вблизи аэропорта города Буфарик в провинции Блида, расположенного в 30 километрах от столицы Алжира.

На борту самолета в основном находились военнослужащие. Как заявил источник телеканала, в результате крушения никто не выжил. Точное число жертв пока неизвестно.