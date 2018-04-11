В катастрофе Ил-76 в Алжире погибли более 250 человек

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли не менее 257 человек. Такие данные представила служба гражданской обороны Алжира. В числе погибших — 10 членов экипажа.

🔴🔴#URGENT #DIRECT

Le bilan passe à 257 morts, dont 10 membres d'équipage, selon un dernier bilan officielhttps://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/s78CHWhHmr — Algérie24 (@Alg24net) April 11, 2018