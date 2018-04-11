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В катастрофе Ил-76 в Алжире погибли более 250 человек

Alg24
10:54, 11 апреля 2018
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В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли не менее 257 человек. Такие данные представила служба гражданской обороны Алжира. В числе погибших — 10 членов экипажа.

Ил-76 разбился 11 апреля в поле неподалеку от аэропорта города Буфарик, расположенного в 30 километрах от столицы Алжира. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Причина катастрофы пока не установлена.
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