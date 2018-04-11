Украина арестовала российское судно за добычу песка у берегов Крыма

Украинский суд арестовал судно российской компании «Trans Services Maritime», сообщил в фейсбуке Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, с припиской в порту Туапсе вело незаконную добычу песка у крымского побережья в районе Каркинитского залива Черного моря. Песок использовался для строительства Керченского моста, заявил Луценко.

Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі... Опубликовано Юрій Луценко 10 апреля 2018 г.

Судно было арестовано для возмещения убытков, которые, по мнению украинских властей, стране наносит «Trans Services Maritime». Сейчас оно находится в порту города Южный Одесской области, сообщила прокуратура автономной республики Крым.