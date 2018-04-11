Украина арестовала российское судно за добычу песка у берегов Крыма
Украинский суд арестовал судно российской компании «Trans Services Maritime», сообщил в фейсбуке Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, судно-земснаряд с припиской в порту Туапсе вело незаконную добычу песка у крымского побережья в районе Каркинитского залива Черного моря. Песок использовался для строительства Керченского моста, заявил Луценко.
Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі...Опубликовано Юрій Луценко 10 апреля 2018 г.
Судно было арестовано для возмещения убытков, которые, по мнению украинских властей, стране наносит «Trans Services Maritime». Сейчас оно находится в порту города Южный Одесской области, сообщила прокуратура автономной республики Крым.