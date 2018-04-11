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Украина арестовала российское судно за добычу песка у берегов Крыма

Юрий Луценко
21:35, 10 апреля 2018
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Украинский суд арестовал судно российской компании «Trans Services Maritime», сообщил в фейсбуке Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, судно-земснаряд с припиской в порту Туапсе вело незаконную добычу песка у крымского побережья в районе Каркинитского залива Черного моря. Песок использовался для строительства Керченского моста, заявил Луценко.

Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі...

Опубликовано Юрій Луценко 10 апреля 2018 г.

Судно было арестовано для возмещения убытков, которые, по мнению украинских властей, стране наносит «Trans Services Maritime». Сейчас оно находится в порту города Южный Одесской области, сообщила прокуратура автономной республики Крым.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», которое принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под флагом России.
Суд 6 апреля оштрафовал членов экипажа «Норда» по административной статье о нарушении порядка выезда из Крыма. Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют по аналогичной уголовной статье. Он был арестован до 31 мая, но 10 апреля выпущен под залог.
Крым был принят в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Большинство стран в мире не признали итоги голосования и считают присоединение полуострова к РФ аннексией. Украина объявила Крым временно оккупированной территорией.
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