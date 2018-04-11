СК возбудил дело против начальника пожарного звена, тушившего торговый центр в Кемерово

СК возбудил уголовное дело по статье «халатность» (часть 3 статьи 293 УК РФ) против Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на пожар в торговом центре в Кемерово.

По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидцев о том, что в одном из кинозалов находится много людей и что кратчайший путь к этому залу — лестница у западного входа. Вместо того, чтобы подняться по этой лестнице, он повел звено к лестнице в противоположном конце здания.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — считают в СК.

СК считает, что в результате «халатных действий Генина» погибли 37 человек, находившиеся в кинозале № 2.