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СК возбудил дело против начальника пожарного звена, тушившего торговый центр в Кемерово

Следственный комитет России
08:52, 11 апреля 2018
Надежный источник

СК возбудил уголовное дело по статье «халатность» (часть 3 статьи 293 УК РФ) против Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на пожар в торговом центре в Кемерово.

По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидцев о том, что в одном из кинозалов находится много людей и что кратчайший путь к этому залу — лестница у западного входа. Вместо того, чтобы подняться по этой лестнице, он повел звено к лестнице в противоположном конце здания.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — считают в СК.

СК считает, что в результате «халатных действий Генина» погибли 37 человек, находившиеся в кинозале № 2.

По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.

Следственный комитет России
При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 40 детей. Многие погибли, не сумев выбраться из кинозалов после начала пожара.
Семья Востриковых, у которых при пожаре погибли пять человек, в том числе трое детей, пожаловалась на действия сотрудников МЧС в прокуратуру. Они рассказали, что просили пожарных спасти людей из кинозала, когда те были еще живы, но пожарные якобы сказали, что не могут помочь.

Пожар в Кемерово

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