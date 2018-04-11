Илья Яшин выдвинулся в мэры Москвы

Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.

В обращении, опубликованном Яшиным, говорится, что он считает политику действующего главы города Сергея Собянина «враждебной и варварской».

«Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и „Единую Россию“, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — заявил Яшин.

Илья Яшин — кандидат в мэры Москвы Илья Яшин и команда независимых депутатов

Он напомнил, что вместе с другими оппозиционерами победил на выборах муниципальных депутатов осенью 2017 года и возглавил Красносельский район.

По словам Яшина, в числе прочего, он рассчитывает на поддержку других муниципальных депутатов от оппозиции. Своим ближайшим союзником он назвал политика Алексея Навального и команду Фонда борьбы с коррупцией.

Яшин подчеркнул, что не является единственным представителем демократического движения, который готов участвовать в выборах мэра Москвы. В связи с этим он предложил провести праймериз и выдвинуть единого кандидата.