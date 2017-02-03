Дмитрий Гудков пойдет на выборы мэра Москвы в 2018 году

Ведомости
06:51, 3 февраля 2017
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков станет кандидатом на пост мэра Москвы в 2018 году. Как рассказал глава его штаба Максим Кац, об этом будет объявлено в ближайшее время.

Кампания начнется уже в 2017 году с муниципальных выборов. По словам Каца, Гудков планирует провести в депутаты на низовом уровне 200-300 человек, чтобы заручиться их подписями для выдвижения в мэры.

Кац заявил, что «Яблоко» положительно отнеслось к выдвижению Гудкова. При этом председатель партии Эмилия Слабунова сказала, что бывший депутат за поддержкой не обращался. Московская конференция «Яблока» предварительно решила снова выдвинуть в мэры главу столичного отделения Сергея Митрохина, заявил сам Митрохин.

Готовность поддержать Гудкова также выразил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский. Представитель Алексея Навального, который на прошлых выборах мэра занял второе место, отказалась от комментариев.

Дмитрий Гудков был депутатом Госдумы с 2011 года, он избрался от «Справедливой России». В 2013 году после участия в акциях протеста Гудкова исключили из партии, он продолжил работу как независимый депутат. На выборах в Госдуму в сентябре 2016 года он выдвигался по одномандатному округу в московском Тушине, где уступил кандидату от «Единой России» Геннадию Онищенко, набрав 19,7 процента голосов.
На предыдущих выборах мэра Москвы основным оппозиционным кандидатом стал Алексей Навальный. Он набрал более 27 процентов голосов, проиграв действующему главе города Сергею Собянину.
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