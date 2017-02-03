Дмитрий Гудков пойдет на выборы мэра Москвы в 2018 году

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков станет кандидатом на пост мэра Москвы в 2018 году. Как рассказал глава его штаба Максим Кац, об этом будет объявлено в ближайшее время.

Кампания начнется уже в 2017 году с муниципальных выборов. По словам Каца, Гудков планирует провести в депутаты на низовом уровне 200-300 человек, чтобы заручиться их подписями для выдвижения в мэры.

Кац заявил, что «Яблоко» положительно отнеслось к выдвижению Гудкова. При этом председатель партии Эмилия Слабунова сказала, что бывший депутат за поддержкой не обращался. Московская конференция «Яблока» предварительно решила снова выдвинуть в мэры главу столичного отделения Сергея Митрохина, заявил сам Митрохин.

Готовность поддержать Гудкова также выразил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский. Представитель Алексея Навального, который на прошлых выборах мэра занял второе место, отказалась от комментариев.