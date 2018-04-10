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Жительницу Магнитогорска осудили за «ложный донос». Она жаловалась на изнасилование в полиции, ее муж отрубал себе пальцы в знак протеста

Фонд "Общественный вердикт"
12:11, 10 апреля 2018
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Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу Салиму Мухамедьянову к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос» (часть 2 статьи 306 УК РФ) за сообщение об избиении и изнасиловании в отделе полиции. Об этом сообщили представители Фонда «Общественный вердикт», занимающиеся судебной защитой Мухамедьяновой.

Судья Татьяна Воробьева заявила, что при назначении наказания подсудимой учитывала ее состояние здоровья, отсутствие работы и инвалидность.

Правозащитники назвали приговор незаконным и несправедливым. Адвокаты намерены добиваться привлечения полицейских к ответственности и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

«Все доказательства представленные защитой были признаны судом несостоятельными. Доказательства же стороны обвинения не подвергались критике и сомнению. Отдельный вопрос вызывает и то, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по „ложному доносу“ истек в феврале, но это не помешало судье вынести обвинительный приговор», — заявила адвокат Ольга Лепехина.

Фонд "Общественный вердикт"
В январе 2016 года Салима Мухамедьянова была задержана полицейскими вместе со своим мужем Игорем Губановым после конфликта с соседкой по дому. В отделе полиции, по словам Мухамедьяновой, ее избили и изнасиловали. Супруги утверждали, что полицейские требовали молчать о случившемся, угрожая подкинуть им наркотики.
Пострадавшая пожаловалась на действия полицейских в Следственный комитет. После расследования инцидента СК закрыл дело против полицейских и обвинил Салиму Мухамедьянову в ложном доносе.
Игорь Губанов, протестуя против полицейского произвола и пытаясь добиться объективного расследования дела об изнасиловании жены, отрубил себе два пальца на руке.
В декабре 2017 года суд Магнитогорска отменил постановление о прекращении уголовного дела по факту изнасилования Мухамедьяновой сотрудниками полиции.

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