Жительницу Магнитогорска осудили за «ложный донос». Она жаловалась на изнасилование в полиции, ее муж отрубал себе пальцы в знак протеста
Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу Салиму Мухамедьянову к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос» (часть 2 статьи 306 УК РФ) за сообщение об избиении и изнасиловании в отделе полиции. Об этом сообщили представители Фонда «Общественный вердикт», занимающиеся судебной защитой Мухамедьяновой.
Судья Татьяна Воробьева заявила, что при назначении наказания подсудимой учитывала ее состояние здоровья, отсутствие работы и инвалидность.
Правозащитники назвали приговор незаконным и несправедливым. Адвокаты намерены добиваться привлечения полицейских к ответственности и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
«Все доказательства представленные защитой были признаны судом несостоятельными. Доказательства же стороны обвинения не подвергались критике и сомнению. Отдельный вопрос вызывает и то, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по „ложному доносу“ истек в феврале, но это не помешало судье вынести обвинительный приговор», — заявила адвокат Ольга Лепехина.