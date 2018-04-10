За выплатами на первенца обратилась каждая четвертая российская семья, где родился первый ребенок
С января по март 2018 года за ежемесячными выплатами на первого ребенка обратилась только четверть семей, в которых за это время родился первенец. Об этом рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.
По словам замминистра, на 30 марта за выплатами обратились 31 603 человека, то есть 24% от общей численности родившихся первенцев. Выплаты уже назначены 23 847 семьям.
Помимо этого за три месяца 61 602 семьи, где родился второй ребенок, подали заявление о получении сертификата на материнский капитал. Из них 3399 семей попросили выдать им часть капитала в виде ежемесячных выплат.
Ежемесячные выплаты на первого ребенка в размере около 10 тысяч рублей были введены в конце 2017 года по предложению президента Владимира Путина.
Программа материнского капитала была продлена до 2021 года с возможностью получать ежемесячные выплаты из него для семей, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.