За выплатами на первенца обратилась каждая четвертая российская семья, где родился первый ребенок

С января по март 2018 года за ежемесячными выплатами на первого ребенка обратилась только четверть семей, в которых за это время родился первенец. Об этом рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

По словам замминистра, на 30 марта за выплатами обратились 31 603 человека, то есть 24% от общей численности родившихся первенцев. Выплаты уже назначены 23 847 семьям.

Помимо этого за три месяца 61 602 семьи, где родился второй ребенок, подали заявление о получении сертификата на материнский капитал. Из них 3399 семей попросили выдать им часть капитала в виде ежемесячных выплат.