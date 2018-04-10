За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

За выплатами на первенца обратилась каждая четвертая российская семья, где родился первый ребенок

Минтруд России
13:17, 10 апреля 2018
Надежный источник

С января по март 2018 года за ежемесячными выплатами на первого ребенка обратилась только четверть семей, в которых за это время родился первенец. Об этом рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

По словам замминистра, на 30 марта за выплатами обратились 31 603 человека, то есть 24% от общей численности родившихся первенцев. Выплаты уже назначены 23 847 семьям.

Помимо этого за три месяца 61 602 семьи, где родился второй ребенок, подали заявление о получении сертификата на материнский капитал. Из них 3399 семей попросили выдать им часть капитала в виде ежемесячных выплат.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка в размере около 10 тысяч рублей были введены в конце 2017 года по предложению президента Владимира Путина.
Программа материнского капитала была продлена до 2021 года с возможностью получать ежемесячные выплаты из него для семей, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Обвал на бирже и падение курса рубля

    • Подкасты
    «Началось с того, что я попер Цоя с картины». Сергей Соловьев в спецвыпуске подкаста к юбилею «Ассы»
    54 минуты

    Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы