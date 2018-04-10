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Военком обвинил депутата Илью Яшина в прогулах заседаний призывной комиссии. Яшин назвал это ложью

Эхо Москвы
12:34, 10 апреля 2018
Надежный источник

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в неисполнении обязанностей председателя призывной комиссии. Письмо Щепилова опубликовано на сайте «Эха Москвы».

По словам Щепилова, из 15 заседаний призывной комиссии Яшин посетил только три. Вместо Яшина, утверждает военный комиссар Москвы, обязанности главы призывной комиссии фактически исполнял Михаил Бирюков. Новый состав комисси во главе с Бирюковым, утверждает Щепилов, Яшин лично согласовал.

Яшин обвинения в прогуле заседаний призывной комиссии отрицает. «Письмо комиссара насквозь лживое», — написал Яшин в твитере, добавив, что считает незаконным решение об отстранении его от поста главы призывной комиссии, принятое мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В фейсбуке Яшин написал, что всегда ответственно относился к обязанностям главы призывной комиссии, хотя его приоритеты «нравились в военкомате далеко не всем». Яшин также отрицает, что согласовал назначение Бирюкова на пост главы комиссии.«Замена меня на Бирюкова произошла без моего ведома и стала для нас обоих сюрпризом, о котором мы узнали буквально на днях», — написал он.

Михаил Бирюков, в свою очередь, сообщил «Медузе», что не заменял Яшина на заседаниях призывной комиссии. «Я был с ним только на первом заседании комиссии в прошлом году, без него ни разу в работе комиссии не участвовал, второй раз в работе комиссии участвовал в прошлый четверг», — сказал он. Если бы Яшин действительно пропускал заседания, отметил Бирюков, его бы вызвали как запасного депутата.

Илья Яшин возглавил муниципальный округ Красносельский в Москве по итогам выборов, прошедших осенью 2017 года. Ранее Яшин неоднократно критиковал власти Москвы. Глава муниципального образования или его заместитель, по российским законам, должны входить в состав призывной комиссии.
9 апреля стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин отстранил Илью Яшина от руководства призывной комиссией. Яшин связал это решение с началом весеннего призыва на срочную службу.
Председателем комиссии был назначен муниципальный депутат Красносельского округа Михаил Бирюков. Яшин считает это назначение незаконным, так как Бирюков не является ни главой муниципального образования, ни его заместителем.

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