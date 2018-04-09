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Собянин отстранил оппозиционного главу муниципалитета Илью Яшина от руководства призывной комиссией

Илья Яшин
08:12, 9 апреля 2018
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии. Как рассказал сам Яшин, это произошло одновременно с началом весеннего призыва 2018 года.

Председателем призывной комиссии назначен муниципальный депутат Михаил Бирюков, хотя по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель. Яшин заявил, что намерен обжаловать такое решение Собянина.

Яшин заметил, что решение Собянина было принято вскоре после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает призывников являться в военкомат даже без получения повестки.

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Илья Яшин и команда независимых депутатов

В России стартовал весенний призыв, и Собянин своим решением утвердил состав районных призывных комиссий. В соответствии с федеральным законодательством, главы муниципалитетов по должности являются председателями комиссий. Но действующему мэру на это плевать — он просто вычеркнул мою фамилию, потому что ему так захотелось.

Илья Яшин
Район Красносельский — один из тех, в которых осенью 2017 года большинство получили оппозиционные депутаты. Ранее Яшин неоднократно критиковал политику Собянина и подчиненной ему управы.

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