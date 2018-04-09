Собянин отстранил оппозиционного главу муниципалитета Илью Яшина от руководства призывной комиссией

Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии. Как рассказал сам Яшин, это произошло одновременно с началом весеннего призыва 2018 года.

Председателем призывной комиссии назначен муниципальный депутат Михаил Бирюков, хотя по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель. Яшин заявил, что намерен обжаловать такое решение Собянина.

Яшин заметил, что решение Собянина было принято вскоре после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает призывников являться в военкомат даже без получения повестки.