Законопроект о явке в военкомат без повестки прошел первое чтение. Его обсуждали две минуты

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который изменяет порядок вручения повестки о явке в военкомат мужчинам призывного возраста. За документ проголосовал 341 депутат, против не выступил никто, один депутат воздержался. Трансляция заседания опубликована на сайте Думы (начало обсуждения после 19:54, вопрос 32).

Документ, в случае принятия, разрешит рассылать повестки заказными письмами. Помимо этого призывник будет обязан явиться в военкомат даже если он не получил повестку. Если он этого не сделает до начала следующего призыва, то будет считаться уклонистом.

Законопроект рассматривался около 20:00 вечером 3 апреля, когда заседание уже должно было закончиться. На обсуждение документа депутаты потратили две с половиной минуты. Докладчику не задали ни одного вопроса.