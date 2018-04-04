Законопроект о явке в военкомат без повестки прошел первое чтение. Его обсуждали две минуты

Государственная дума РФ
05:32, 4 апреля 2018
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который изменяет порядок вручения повестки о явке в военкомат мужчинам призывного возраста. За документ проголосовал 341 депутат, против не выступил никто, один депутат воздержался. Трансляция заседания опубликована на сайте Думы (начало обсуждения после 19:54, вопрос 32).

Документ, в случае принятия, разрешит рассылать повестки заказными письмами. Помимо этого призывник будет обязан явиться в военкомат даже если он не получил повестку. Если он этого не сделает до начала следующего призыва, то будет считаться уклонистом.

Законопроект рассматривался около 20:00 вечером 3 апреля, когда заседание уже должно было закончиться. На обсуждение документа депутаты потратили две с половиной минуты. Докладчику не задали ни одного вопроса.

«К сожалению, число граждан, которые уклоняются от военной службы путем неполучения повестки на мероприятия связанные с призывом на военную службу составляет 164 тысячи человек», — заявил один из авторов документа, единорос Андрей Красов, выступая в Госдуме.

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