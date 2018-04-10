ЦБ поднял курс евро на пять рублей

Курс евро, установленный ЦБ на 11 апреля, вырос на 4,96 рубля до 76,85 рубля. Официальный курс доллара — 62,37 рубля (+3,79 рубля).

На Московской бирже российский рубль продолжил снижаться к доллару и евро. За американскую валюту, по состоянию на 12:15 мск, давали 62,8 рубля — на 2,14 рубля больше, чем при закрытии предыдущей сессии. Евро торговался по 77,36 рубля, прибавив с момента начала торгов 2,66 рубля.

Выше отметки в 77 рублей евро предыдущий раз стоил на бирже весной 2016 года, биржевой курс доллара превышал отметку в 62 рубля в декабре 2016 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит сейчас рисков для финансовой стабильности России. Происходящее на фондовом и валютном рынках Набиуллина назвала «коррекцией».

«Нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются», — цитирует ТАСС главу Банка России.

У ЦБ, напомнила Набиуллина, «есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности», однако сейчас, подчеркнула она, «нет необходимости применять какие-то системные меры».