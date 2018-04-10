За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

Новая версия iOS заблокировала экраны iPhone 8, которые были установлены не в сервисе Apple

Vice
11:59, 10 апреля 2018
Надежный источник

Последнее обновление мобильной операционной системы iOS 11.3 оказалось несовместимо с экранами iPhone 8, которые заменяли не в официальных сервисах Apple. Об этом рассказал гендиректор одного из сторонних сервисов Injured Gadgets Аакшай Крипалани.

По словам Крипалани, им пришлось оформить уже две тысячи возвратов, потому что после замены экрана устройства переставали реагировать на прикосновение пальцев — новая iOS не принимала команды от touch-сенсора сторонних экранов.

В 2017 году владельцы iPhone 7, которые меняли экраны не в официальном сервисе, столкнулись с такой же проблемой после очередного обновления. Через неделю после появления жалоб Apple исправила ошибку.
Схожая проблема возникла в 2016 году на устройствах, в которых заменили сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку «Домой». Пользователи предположили, что таким образом Apple борется со сторонними сервисами.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Обвал на бирже и падение курса рубля

    • Подкасты
    «Началось с того, что я попер Цоя с картины». Сергей Соловьев в спецвыпуске подкаста к юбилею «Ассы»
    54 минуты

    Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы