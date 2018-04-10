Новая версия iOS заблокировала экраны iPhone 8, которые были установлены не в сервисе Apple

Последнее обновление мобильной операционной системы iOS 11.3 оказалось несовместимо с экранами iPhone 8, которые заменяли не в официальных сервисах Apple. Об этом рассказал гендиректор одного из сторонних сервисов Injured Gadgets Аакшай Крипалани.

По словам Крипалани, им пришлось оформить уже две тысячи возвратов, потому что после замены экрана устройства переставали реагировать на прикосновение пальцев — новая iOS не принимала команды от touch-сенсора сторонних экранов.