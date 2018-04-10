Новая версия iOS заблокировала экраны iPhone 8, которые были установлены не в сервисе Apple
Последнее обновление мобильной операционной системы iOS 11.3 оказалось несовместимо с экранами iPhone 8, которые заменяли не в официальных сервисах Apple. Об этом рассказал гендиректор одного из сторонних сервисов Injured Gadgets Аакшай Крипалани.
По словам Крипалани, им пришлось оформить уже две тысячи возвратов, потому что после замены экрана устройства переставали реагировать на прикосновение пальцев — новая iOS не принимала команды от touch-сенсора сторонних экранов.
В 2017 году владельцы iPhone 7, которые меняли экраны не в официальном сервисе, столкнулись с такой же проблемой после очередного обновления. Через неделю после появления жалоб Apple исправила ошибку.
Схожая проблема возникла в 2016 году на устройствах, в которых заменили сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку «Домой». Пользователи предположили, что таким образом Apple борется со сторонними сервисами.