МЧС начало повторные поиски погибших на месте крушения Ан-148 в Подмосковье. Родственники нашли там части тел

Утром 10 апреля в село Степановское Московской области, где 11 февраля разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», прибыла дополнительная группировка спасателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Спасатели начали обследовать место падения самолета. Ожидается, что в Степановское также прибудут родственники погибших, губернатор Оренбургской области (самолет летел в Орск) и начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин. Он планирует оповестить родственников о поисках останков тел и личных вещей погибших.

Накануне, 9 апреля, дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала «Медузе», что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы находятся останки погибших. В связи с этим Синицына записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оцепить место происшествия.

10 апреля «Медуза» опубликует подробный материал о том, как ищут останки погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.