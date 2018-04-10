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МЧС начало повторные поиски погибших на месте крушения Ан-148 в Подмосковье. Родственники нашли там части тел

ТАСС
05:24, 10 апреля 2018
Надежный источник

Утром 10 апреля в село Степановское Московской области, где 11 февраля разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», прибыла дополнительная группировка спасателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Спасатели начали обследовать место падения самолета. Ожидается, что в Степановское также прибудут родственники погибших, губернатор Оренбургской области (самолет летел в Орск) и начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин. Он планирует оповестить родственников о поисках останков тел и личных вещей погибших.

Накануне, 9 апреля, дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала «Медузе», что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы находятся останки погибших. В связи с этим Синицына записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оцепить место происшествия.

10 апреля «Медуза» опубликует подробный материал о том, как ищут останки погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.
Ан-148 разбился в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, пилоты не включили обогрев датчиков скорости, которые в результате давали неверные показания, что привело к катастрофе.

Катастрофа Ан-148

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