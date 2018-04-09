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Житель Кузбасса 25 лет скрывался от розыска и жил под именем брата

Следственный комитет РФ
11:43, 9 апреля 2018
Надежный источник

В Кемеровской области задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении, находившийся в розыске 25 лет, сообщило управление СК по региону.

Жителя Кемерово, которому в тот момент было 18 лет, объявили в розыск в 1993 году по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Его соучастник был задержан и осужден.

Подозреваемый после задержания соучастника сначала уехал в Алтайский край, а спустя некоторое время вернулся в Кемерово.

В Кемерово, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета, он сначала долгое время не выходил из дома, а затем устроился работать грузчиком.

Подозреваемый использовал имя своего младшего брата, не обращался в государственные органы и иные учреждения, не проходил срочную военную службу и хранил паспорт гражданина СССР, полученный в начале 1990-х годов.

Сотрудники правоохранительных органов, работая над раскрытием преступлений прошлых лет, обратили внимание на грузчика, работающего на рынке, у которого с подозреваемым были одна фамилия.

Подозреваемый, когда на рынок приехали полицейские для проверки, добровольно согласился поехать с ними. В полиции он признался в совершенном 25 лет назад преступлении.

СК отмечает, что, скрываясь от розыска, подозреваемый «устраивал личную жизнь, в одной семье у него родился сын, а во второй семье было двое детей».

В настоящее время с ним работают следователи, проверяется его причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет РФ
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