Житель Кузбасса 25 лет скрывался от розыска и жил под именем брата

В Кемеровской области задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении, находившийся в розыске 25 лет, сообщило управление СК по региону.

Жителя Кемерово, которому в тот момент было 18 лет, объявили в розыск в 1993 году по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Его соучастник был задержан и осужден.

Подозреваемый после задержания соучастника сначала уехал в Алтайский край, а спустя некоторое время вернулся в Кемерово.

В Кемерово, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета, он сначала долгое время не выходил из дома, а затем устроился работать грузчиком.

Подозреваемый использовал имя своего младшего брата, не обращался в государственные органы и иные учреждения, не проходил срочную военную службу и хранил паспорт гражданина СССР, полученный в начале 1990-х годов.

Сотрудники правоохранительных органов, работая над раскрытием преступлений прошлых лет, обратили внимание на грузчика, работающего на рынке, у которого с подозреваемым были одна фамилия.

Подозреваемый, когда на рынок приехали полицейские для проверки, добровольно согласился поехать с ними. В полиции он признался в совершенном 25 лет назад преступлении.

СК отмечает, что, скрываясь от розыска, подозреваемый «устраивал личную жизнь, в одной семье у него родился сын, а во второй семье было двое детей».