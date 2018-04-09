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В Новосибирске медсестер заподозрили в жестоком обращении с младенцем. СК возбудил уголовное дело

Инцидент.Новосибирск
07:10, 9 апреля 2018

Медперсонал детской клинической больницы № 4 в Новосибирске подозревают в жестоком обращении с младенцем, от которого отказались родители.

В паблике «Инцидент.Новосибирск» 7 апреля было опубликовано видео, снятое в больнице, на котором, как утверждает его автор, медсестра или врач бросает ребенка в кроватку.

По словам автора видеосъемки, она также слышала шлепки, вероятно, ребенка — восьмимесячную девочку, от которой отказались родители, били.

После появления видео о жестоком обращении с ребенком в детской больнице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщило 9 апреля Следственное управление СК по Новосибирской области.

Часть 1 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
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