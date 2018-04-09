Подмосковные власти пообещали устранить неприятный запах в Волоколамске за полтора месяца

Проблема неприятного запаха с полигона «Ядрово» в Волоколамске будет решена максимум через полтора месяца. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган.

Он сообщил, что с 14 апреля на «Ядрово» перестанут завозить мусор, и начнется дегазация свалки.

Кроме того, в ближайшие полгода рядом с полигоном планируется построить завод по обезвреживанию органических отходов. После этого на свалке перестанут захоранивать органический мусор, из-за гниения которого образуется свалочный газ, заявил Коган.