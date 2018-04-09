Подмосковные власти пообещали устранить неприятный запах в Волоколамске за полтора месяца
Проблема неприятного запаха с полигона «Ядрово» в Волоколамске будет решена максимум через полтора месяца. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган.
Он сообщил, что с 14 апреля на «Ядрово» перестанут завозить мусор, и начнется дегазация свалки.
Кроме того, в ближайшие полгода рядом с полигоном планируется построить завод по обезвреживанию органических отходов. После этого на свалке перестанут захоранивать органический мусор, из-за гниения которого образуется свалочный газ, заявил Коган.
Жители Волоколамска с начала 2018 года требуют закрытия полигона «Ядрово». В начале марта, после серии акций протеста, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему неприятных запахов со свалки в течение трех месяцев.
21 марта на «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, после которого десятки детей обратились за медицинской помощью. Когда в связи с этим в город приехали губернатор и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, местные жители встретили их криками «Позор!» и «Убийцы!». Вскоре Гаврилова уволили.
Исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Но в МЧС не увидели оснований для этого и ограничились раздачей жителям Волоколамска респираторов и масок из-за вредных выбросов с полигона.
5 апреля сотрудники управления экономической безопасности МВД по Московской области произвели выемку документов в администрации Волоколамска. Власти города связали это с протестами против мусорного полигона.
Следующий митинг против «Ядрово» в Волоколамске пройдет 14 апреля.