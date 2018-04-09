«Это была моя ошибка». Опубликованы показания Марка Цукерберга перед Конгрессом США

Комитет Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле 9 апреля опубликовал показания основателя Facebook Марка Цукерберга по поводу утечки данных пользователей соцсети.

В показаниях Цукерберга подробно изложен не только скандал с Cambridge Analytica, но и история с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы. Также там описано, какие шаги соцсеть предприняла, чтобы избежать повторения этих ситуаций.

Кроме того, в показаниях Цукерберг признал свою личную вину в том, что функционал соцсети мог использоваться для таких целей, как распространение ложной информации, разжигание ненависти, иностранное вмешательство в выборы и незаконное получение данных пользователей.