Дочь погибшей в катастрофе Ан-148 рассказала о неубранных останках людей на месте крушения

Останки погибших в катастрофе самолета Ан-148 до сих пор не полностью убраны с места крушения в Раменском районе Подмосковья. Об этом «Медузе» рассказала дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына.

По словам Синицыной, она обнаружила фрагменты человеческих тел в поле возле деревни Степановское Раменского района, где упал самолет, когда 6 апреля приехала туда, чтобы возложить цветы к мемориалу жертвам катастрофы.

Синицына позвонила в Следственный комитет, после чего на место крушения приехали следователи и спасатели. По ее словам, туда также прибыл глава сельского поселения Ульянинское (в него входит деревня Степановское) Сергей Анурьев; он пообещал, что 9 апреля поле оцепят и возобновят поиски останков погибших. Но когда 9 апреля Синицына вернулась на место крушения, там не было оцепления, и все еще лежали фрагменты тел.

Синицына записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовала оцепить место крушения Ан-148. «Я не уеду, пока не будет кинологов, оцепления и объяснения, почему так все происходит», — сказала она корреспонденту «Медузы».

Обращение Юлии Синицыной к Владимиру Путину Juli Sinichkina

«Медуза» пока не получила комментариев СК и МЧС.

10 апреля «Медуза» опубликует подробный текст на эту тему.