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Российских дипломатов обвинили в попытке нелегального вывоза из Украины экипажа судна «Норд»

Госпогранслужба Украины
08:46, 8 апреля 2018
Надежный источник

Команда судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, попыталась незаконно покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, вывезти моряков намеревались сотрудники Генконсульства России под прикрытием своего иммунитета. Вечером 7 апреля на пункте пропуска были остановлены два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ.

Пассажиры в машинах были опознаны как члены экипажа судна «Норд» — вместо паспортов они предъявили свидетельства на возвращение в Россию. Эти документы не дают права пересечения границы, заявили в украинской погранслужбе. На моряков были составлены административные протоколы.

Рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Судно принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под флагом РФ.
6 апреля суд Мариуполя оштрафовал девять членов экипажа «Норда» по административной статье «незаконное пересечение границы». У членов команды отобрали российские паспорта и вручили повестки с требованием явиться в Херсон в качестве свидетелей по делу капитана судна. Украина считает моряков, уроженцев Крыма, своими гражданами.
Капитан «Норда» Владимир Горбенко остается под арестом, его обвиняют по уголовной статье «Нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда с нее» (наказание — от трех до пяти лет лишения свободы).
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