Российских дипломатов обвинили в попытке нелегального вывоза из Украины экипажа судна «Норд»

Команда судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, попыталась незаконно покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, вывезти моряков намеревались сотрудники Генконсульства России под прикрытием своего иммунитета. Вечером 7 апреля на пункте пропуска были остановлены два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ.

Пассажиры в машинах были опознаны как члены экипажа судна «Норд» — вместо паспортов они предъявили свидетельства на возвращение в Россию. Эти документы не дают права пересечения границы, заявили в украинской погранслужбе. На моряков были составлены административные протоколы.