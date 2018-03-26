Украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно из Крыма

Пограничная служба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Крыму и шедшее под российским флагом.

Судно вместе с экипажем из 10 человек отконвоировали в Бердянск (Запорожская область). На членов экипажа составлены административные протоколы о нарушении порядка выезда из Крыма. В отношении капитана в СБУ направлено уведомление по аналогичной уголовной статье.

Пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ Государственная пограничная служба Украины

Керченский кооператив «Рыболовецкий колхоз имени первого мая», которому принадлежит «Норд», заявил «Интерфаксу», что считает задержание судна незаконным. По словам представителя кооператива, экипаж предоставил пограничникам документы, на основании которых судно выходит в море под флагом РФ.

Сейчас «Норд» находится на автономном снабжении; запасов еды экипажу хватит на трое суток, воды — на шесть, топлива — на пять. «На запрос капитана судна о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении судна к береговой системе электроподачи, украинская сторона разъяснений не дала», — сообщил представитель кооператива.