Владимир Машков возглавил «Табакерку»

Московский театр-студию под руководством Олега Табакова («Табакерку») возглавил артист Владимир Машков. Об этом 6 апреля объявили труппе театра, передает корреспондент «Медузы».

«Всегда стоял вопрос, кто должен возглавить театр, актер или режиссер. У Владимира Львовича, помимо бэкграунда артистического, есть и режиссерский бэкграунд, он ставил спектакли, которые до сих пор идут в том числе и в МХТ», — заявил Печатников.

«Табакерка» была создана Табаковым в 1970-е годы со студентами ГИТИСа, официально театр начал работать в 1986 году. С тех пор и до своей смерти в марте 2018 года его возглавлял Табаков.

Машков учился у Табакова в школе-студии МХАТ и работал в «Табакерке» с 1990 года.