Полиция Нью-Йорка задержала бойца ММА Конора Макгрегора. Он напал на автобус Хабиба Нурмагомедова

Боец по смешанным единоборствам (ММА) и чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка.

Ирландец сам явился в полицию, сообщает The New York Times. Правоохранительные органы намерены допросить Макгрегора по поводу инцидента в Barclays Center, но пока не выдвигали против него никаких официальных обвинений.

5 апреля Макгрегор прилетел вместе со своей командой в Нью-Йорк и отправился на спортивную арену Barclays Center в Бруклине, где проходили промо-мероприятия перед турниром UFC 223.

На парковке спорткомплекса Макгрегор напал на автобус, в котором находилась команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ирландец бросил в автобус стул и разбил окно. Он также попытался кинуть в сторону автобуса металлические заграждения и мусорный бак, но был остановлен людьми из своего окружения.

В результате инцидента незначительные травмы получили бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг, находившиеся в автобусе.