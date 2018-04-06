Парламентарии от Крыма предложили дать жителям ДНР и ЛНР право работать в России без разрешения и патента

В Государственную думу внесен законопроект, который позволит обладателям паспортов непризнанных Донецкой и Луганской народных республик устраиваться на работу в России без получения разрешения или патента. Документ подготовили сенаторы (Ольга Ковитиди и Сергей Цеков) и депутаты (Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская) от Крыма в соавторстве с другими парламентариями.

Законопроект предлагает приравнять жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» к беженцам или тем, кто получил временное убежище. Это позволит любому совершеннолетнему жителю ДНР или ЛНР устроиться на работу в России.

Документ, как предполагается, вступит в силу сразу после его принятия и подписания президентом.

Та же группа авторов внесла законопроект, который позволит жителям ДНР и ЛНР находиться в России не 90 дней, а на все время действия президентского указа о признании их паспортов — то есть, до урегулирования ситуации на Украине.