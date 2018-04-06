Парламентарии от Крыма предложили дать жителям ДНР и ЛНР право работать в России без разрешения и патента

Государственная дума РФ
05:53, 6 апреля 2018
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В Государственную думу внесен законопроект, который позволит обладателям паспортов непризнанных Донецкой и Луганской народных республик устраиваться на работу в России без получения разрешения или патента. Документ подготовили сенаторы (Ольга Ковитиди и Сергей Цеков) и депутаты (Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская) от Крыма в соавторстве с другими парламентариями.

Законопроект предлагает приравнять жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» к беженцам или тем, кто получил временное убежище. Это позволит любому совершеннолетнему жителю ДНР или ЛНР устроиться на работу в России.

Документ, как предполагается, вступит в силу сразу после его принятия и подписания президентом.

Та же группа авторов внесла законопроект, который позволит жителям ДНР и ЛНР находиться в России не 90 дней, а на все время действия президентского указа о признании их паспортов — то есть, до урегулирования ситуации на Украине.

«В связи с экономической блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей и остановкой многих крупных предприятий значительное количество жителей данных территорий в данный момент остается без работы. Учитывая ситуацию, близкую к гуманитарной катастрофе, сложившуюся в регионе, а также руководствуясь нормами международного гуманитарного права, проектом закона предлагается временная мера по минимизации существующих формальностей при трудоустройстве в Российской Федерации жителей указанного региона», — сказано в пояснительной записке.

Государственная дума РФ
В феврале 2017 года президент Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР официальными документами — их обязаны принимать все российские ведомства и компании.
Как пишут авторы законопроекта, к январю 2018 года (в пояснительной записке год неверно указан как 2017) паспорта ДНР получили 157 500 человек, а ЛНР — 102 474 человека.

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