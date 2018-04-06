Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников

На спортивном телеканале «Матч ТВ», входящем в состав холдинга «Газпром-Медиа», проходят массовые сокращения, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

По их словам, персонал сокращает новый управляющий канала, субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение». В частности, к нему уже перешли функции юридического департамента, а также подразделений HR, финансов, аналитики и программирования.

По данным собеседников РБК, с ноября 2017 года штат канала «Матч ТВ» и связанных с ним структур сократился на 20-30%. Официальных комментариев по поводу сокращений издание не получило.