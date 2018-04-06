Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников
На спортивном телеканале «Матч ТВ», входящем в состав холдинга «Газпром-Медиа», проходят массовые сокращения, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.
По их словам, персонал сокращает новый управляющий канала, субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение». В частности, к нему уже перешли функции юридического департамента, а также подразделений HR, финансов, аналитики и программирования.
По данным собеседников РБК, с ноября 2017 года штат канала «Матч ТВ» и связанных с ним структур сократился на 20-30%. Официальных комментариев по поводу сокращений издание не получило.
Эфирный канал «Матч ТВ», а также кабельные каналы «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена» и другие входят в субхолдинг «Газпром-медиа Матч». Помимо каналов, он управляет сайтом Sportbox.ru.
В октябре 2017 года активы «Газпром-медиа Матч» передали в подчинение субхолдингу «Газпром-медиа развлекательное телевидение», управляющему каналами ТНТ, ТВ3, «Пятница», 2×2. Его возглавляет создатель шоу Comedy Club Артур Джанибекян.
Созданный в ноябре 2015 года «Матч ТВ» убыточен. По данным базы СПАРК, за 2016 год его убыток превысил 2,9 миллиарда рублей. Данных за 2017 год пока нет. Одной из причин убыточности РБК называет высокую стоимость контента канала.