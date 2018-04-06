Бывший президент Южной Кореи приговорена к 24 годам за коррупцию

The Associated Press
07:03, 6 апреля 2018
Надежный источник

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.

Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.

Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения. Пак Кын Хе вину не признала. На заседании 6 апреля бывший президент не присутствовала, сославшись на плохое самочувствие.

Пак Кын Хе — первая женщина, ставшая президентом Южной Кореи. Она заняла этот пост в 2013 году. В 2017 году Пак Кын Хе была отстранена от власти решением Конституционного суда на фоне коррупционного скандала и массовых акций протеста, участники которых требовали ее отставки.
По версии следствия, близкая подруга Пак Кын Хе — Цой (Чхве) Сун Силь — фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации. Кроме того, Цой (Чхве) Сун Силь вынуждала крупные компании делать взносы в связанные с ней фонды. В феврале Цой (Чхве) Сун Силь была приговорена к 20 годам тюрьмы.

Коррупционный скандал в Южной Корее

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