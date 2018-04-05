«Ведомости»: новые взлетные полосы Шереметьево и Домодедово не успеют открыть к ЧМ-2018

Ведомости
05:33, 5 апреля 2018
Требует подтверждения

Новые взлетно-посадочные полосы московских аэропортов Шереметьево и Домодедово, скорее всего, не успеют достроить к началу чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на мартовский доклад Росавиации пишут «Ведомости».

Третья полоса Шереметьево к марту была готова на 55%, а рулежные дорожки для нее были готовы на 39-90%. В докладе сказано, что к маю, когда должны быть завершены работы перед ЧМ-2018, полосу сдать не успеют. Достоверность выводов на условиях анонимности подтвердили три участника совещания в Минтрансе и два федеральных чиновника.

Причинами опоздания с вводом полосы назвали проблемы с переносом газопровода и нефтепродуктопровода, выкупом участков и сложной структурой местности. Источник «Ведомостей» добавил, что из-за заморозки работ на время чемпионата полосу в Шереметьево смогут сдать не раньше конца 2018 года.

В Домодедово также есть риск с запуском второй полосы в срок, так как подрядчик строительства «Строительное управление — 1» было признано банкротом. Сама полоса готова на 80%, но, по словам анонимного федерального чиновника, на этой стадии быстро найти нового подрядчика невозможно. СУ-1, как предполагается, завершит полосу уже после ЧМ-2018.

«Аэропорты смогут принять гостей ЧМ без этих полос, объекты были включены в программу подготовки, чтобы гарантировать бесперебойное финансирование. Оно было обеспечено, но возникли проблемы у подрядчиков», — напоминает федеральный чиновник.

Ведомости
Третья взлетно-посадочная полоса Шереметьево строится с 2011 года, на строительство уже выделено 55,7 миллиарда рублей. Уже в 2017 году стало известно, что к ЧМ-2018 полосу откроют не полностью. При этом в феврале 2018 года в Росавиации заявляли, что рассчитывают запустить ВПП-3 к июню.
Новую полосу в Домодедово строят с 2014 года, она должна заменить вторую полосу аэропорта, которую превратят в рулежную дорожку. Стоимость строительства составляет почти 13 миллиардов рублей.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Переполненные поезда и многокилометровые пробки. Во Франции бастуют железнодорожники

50 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты