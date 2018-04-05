«Ведомости»: новые взлетные полосы Шереметьево и Домодедово не успеют открыть к ЧМ-2018

Новые взлетно-посадочные полосы московских аэропортов Шереметьево и Домодедово, скорее всего, не успеют достроить к началу чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на мартовский доклад Росавиации пишут «Ведомости».

Третья полоса Шереметьево к марту была готова на 55%, а рулежные дорожки для нее были готовы на 39-90%. В докладе сказано, что к маю, когда должны быть завершены работы перед ЧМ-2018, полосу сдать не успеют. Достоверность выводов на условиях анонимности подтвердили три участника совещания в Минтрансе и два федеральных чиновника.

Причинами опоздания с вводом полосы назвали проблемы с переносом газопровода и нефтепродуктопровода, выкупом участков и сложной структурой местности. Источник «Ведомостей» добавил, что из-за заморозки работ на время чемпионата полосу в Шереметьево смогут сдать не раньше конца 2018 года.

В Домодедово также есть риск с запуском второй полосы в срок, так как подрядчик строительства «Строительное управление — 1» было признано банкротом. Сама полоса готова на 80%, но, по словам анонимного федерального чиновника, на этой стадии быстро найти нового подрядчика невозможно. СУ-1, как предполагается, завершит полосу уже после ЧМ-2018.