Третья полоса Шереметьево подорожала в полтора раза. Ее не успеют полностью закончить к ЧМ-2018

Стоимость строящейся третьей взлетно-посадочной полосы московского аэропорта Шереметьево выросла на 60 процентов и теперь составляет 55 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на справку Росавиации пишут «Ведомости».

Выделение дополнительных 20 миллиардов в ведомстве обосновали инфляцией и изменением проекта: в стоимость теперь входит переустройство газовых магистралей и подготовка территории. Деньги на третью полосу Шереметьево перераспределят из других проектов Росавиации.

При этом к чемпионату мира по футболу 2018 года полоса будет сдана не полностью. Часть магистральной рулежки и три дополнительных будут достраивать уже после чемпионата, говорится в справке Росимущества. Это снизит эффективность полосы на 10-50 процентов, рассказал «Ведомостям» неназванный топ-менеджер российского аэропорта.