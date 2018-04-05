В Чехии задержан бывший глава правления банка «Интеркоммерц». В России его обвиняют в миллиардных хищениях

Коммерсант
06:30, 5 апреля 2018
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Правоохранительные органы Чехии задержали бывшего председателя правления разорившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, пишет «Коммерсант».

Бугаевский объявлен Россией в международный розыск по обвинению в хищении активов «Интеркоммерца» перед тем, как у банка была отозвана лицензия. Генпрокуратура РФ, по данным издания, уже начала подготовку необходимых документов для начала процедуры экстрадиции Бугаевского.

Бугаевский покинул Россию еще до того, как стал подозреваемым по уголовному делу. Из-за границы он пытался оспорить заочный арест и объявление в международный розыск. Бывший глава правления «Интеркоммерца», напоминает «Коммерсант», даже обещал добровольно вернуться в Россию и дать показания, однако этого не произошло.

Любопытно, что беглый банкир попался якобы совершенно случайно при обычной проверке документов, в ходе которой появились подозрения в их подлинности, а потом и была установлена его личность. 

Коммерсант
ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у банка «Интеркоммерц» в феврале 2016 года. Решение было принято в связи с недостаточным объемом активов банка. «Интеркоммерц» занимал 64 место по размеру активов в России.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам «Интеркоммерца» 64,3 миллиарда рублей, что на тот момент было рекордной суммой для российского банковского сектора.
В марте 2016 года в отношении Александра Бугаевского, возглавлявшего правление «Интеркоммерца», было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в которое впоследствии были добавлены несколько эпизодов.
Бугаевского, в числе прочего, обвиняют в том, что перед банкротством «Интеркоммерца» он вывел на счета подконтрольных ему компаний 45 миллионов евро, а также похитил принадлежавшие банку облигаций федерального займа на почти 8 миллиардов рублей.

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