В Чехии задержан бывший глава правления банка «Интеркоммерц». В России его обвиняют в миллиардных хищениях

Правоохранительные органы Чехии задержали бывшего председателя правления разорившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, пишет «Коммерсант».

Бугаевский объявлен Россией в международный розыск по обвинению в хищении активов «Интеркоммерца» перед тем, как у банка была отозвана лицензия. Генпрокуратура РФ, по данным издания, уже начала подготовку необходимых документов для начала процедуры экстрадиции Бугаевского.

Бугаевский покинул Россию еще до того, как стал подозреваемым по уголовному делу. Из-за границы он пытался оспорить заочный арест и объявление в международный розыск. Бывший глава правления «Интеркоммерца», напоминает «Коммерсант», даже обещал добровольно вернуться в Россию и дать показания, однако этого не произошло.