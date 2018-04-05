Россияне оценили «нормальный» доход для семьи в 76 тысяч рублей

РИА Новости
07:56, 5 апреля 2018
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Участники опроса, проведенного «Ромир», считают, что средней российской семье из трех человек «для нормального уровня жизни» необходим доход в 75,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского холдинга.

Каждая пятая семья (21%) заявила, что «нормальный» уровень жизни доступен при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) назвали достаточным доход в 45-120 тысяч рублей, еще 13% респондентов считают, что необходимо более 120 тысяч рублей.

Оценка уровня дохода, необходимого для нормальной жизни, значительно отличается в городах и сельской местности.

Так, в городах с населением от одного миллиона человек, «нормальным» для семьи из трех человек назвали доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности —  61,5 тысячи рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в России в январе составляла 39017 рублей.

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