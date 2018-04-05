РИА Новости: в Таиланде Настю Рыбку и Алекса Лесли обвинили в изнасиловании

РИА Новости
21:31, 4 апреля 2018
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Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще восьмерых человек, арестованных в Таиланде за проведение секс-тренинга для российских туристов, обвинили в изнасиловании и организации проституции. Об этом РИА Новости сообщил источник в отделе уголовной полиции Паттайи.

По его предположению, основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных за секс-тренинг, остальные указаны как его сообщники. Ни имени основного обвиняемого, ни имени человека, подавшего заявление, собеседник РИА Новости не сообщил.

Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще шестерых арестованных за секс-тренинг, которых еще не выслали из Таиланда, вероятно, не смогут депортировать до окочания расследования по заявлению об изнасиловании, сказал источник агентства.

Настя Рыбка и Алекс Лесли получили известность в связи с расследованием Алексея Навального про совместный отдых миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена; расследование было основано на фото из инстаграма Рыбки. Также Рыбка опубликовала книгу про отношения с неназванным олигархом, соавтором которой стал Лесли.
В конце февраля Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще восьмерых человек арестовали в Таиланде за проведение секс-тренинга. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве. Двоих арестованных уже депортировали, оставшиеся в стране ждут суда, который назначен на 17 апреля.
После задержания Рыбка попросила убежища в США, заявив, что располагает записями разговоров Дерипаски о вмешательстве в американские выборы. С Дерипаской ранее работал Пол Манафорт, в 2016 году руководивший предвыборным штабом Трампа. Агенты ФБР просили власти Таиланда о встрече Рыбкой и Лесли, но получили отказ.
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