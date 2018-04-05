РИА Новости: в Таиланде Настю Рыбку и Алекса Лесли обвинили в изнасиловании

Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще восьмерых человек, арестованных в Таиланде за проведение секс-тренинга для российских туристов, обвинили в изнасиловании и организации проституции. Об этом РИА Новости сообщил источник в отделе уголовной полиции Паттайи.

По его предположению, основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных за секс-тренинг, остальные указаны как его сообщники. Ни имени основного обвиняемого, ни имени человека, подавшего заявление, собеседник РИА Новости не сообщил.

Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще шестерых арестованных за секс-тренинг, которых еще не выслали из Таиланда, вероятно, не смогут депортировать до окочания расследования по заявлению об изнасиловании, сказал источник агентства.