Задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге

По информации телеграм-канала «Мэш», задержанный — работник того же завода Владислав Шульга. Как сообщает «Мэш», Шульга таким образом пытался отомстить юристу завода Сагилю Махмудову, который сообщил в полицию о ДТП с участием машины задержанного. После этого в ноябре 2017 года Шульгу лишили водительских прав.

Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил «Интерфакс».

В конце марта на заводе сообщили , что основная версия отравления — бытовой конфликт, а «предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление». На самом заводе таллий не используется.

В чем заключался конфликт, не уточнялось. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Всего за медицинской помощью после отравления на авиазаводе обратились более 30 человек. Четверо из них к концу марта оставались в больницах. Первые сообщения об отравлении появились в марте, хотя сотрудники жаловались на плохое самочувствие с конца 2017 года.