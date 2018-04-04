Вместе с аккаунтами «фабрики троллей» Facebook заблокировал страницу одного из департаментов мэрии Москвы

Facebook заблокировал страницу департамента экономической политики и развития мэрии Москвы. Это могло быть связано с тем, что услуги по продвижению в соцсетях ведомству оказывал один из возможных сотрудников «фабрики троллей», обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.

Представитель департамента подтвердил РБК блокировку страницы, но не смог назвать ее причины. «Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. Мы выясняем причины <…> через запрос в Facebook», — отметил он. На страницу, по данным кэша «Яндекса», были подписаны около 6500 человек.

Как предполагает РБК, страница могла быть закрыта, потому что группы департамента в соцсетях вел Глеб Васильченко, один из 13 возможных сотрудников «фабрики троллей», обвиняемых США во вмешательстве в выборы президента. Человек с таким именем полгода назад размещал официальный контент на странице департамента во «ВКонтакте»: прямая ссылка на одно из загруженных в группу видео содержала ID его страницы.

В департаменте заявили, что Глеб Васильченко у них не работает. Вскоре после того, как РБК направил вопросы о его сотрудничестве с московскими властями, из группы департамента во «ВКонтакте» было удалено видео с ID страницы Васильченко в ссылке (у РБК остались скриншоты).