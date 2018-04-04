Вместе с аккаунтами «фабрики троллей» Facebook заблокировал страницу одного из департаментов мэрии Москвы

РБК
18:55, 4 апреля 2018
Надежный источник

Facebook заблокировал страницу департамента экономической политики и развития мэрии Москвы. Это могло быть связано с тем, что услуги по продвижению в соцсетях ведомству оказывал один из возможных сотрудников «фабрики троллей», обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.

Представитель департамента подтвердил РБК блокировку страницы, но не смог назвать ее причины. «Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. Мы выясняем причины <…> через запрос в Facebook», — отметил он. На страницу, по данным кэша «Яндекса», были подписаны около 6500 человек.

Как предполагает РБК, страница могла быть закрыта, потому что группы департамента в соцсетях вел Глеб Васильченко, один из 13 возможных сотрудников «фабрики троллей», обвиняемых США во вмешательстве в выборы президента. Человек с таким именем полгода назад размещал официальный контент на странице департамента во «ВКонтакте»: прямая ссылка на одно из загруженных в группу видео содержала ID его страницы.

В департаменте заявили, что Глеб Васильченко у них не работает. Вскоре после того, как РБК направил вопросы о его сотрудничестве с московскими властями, из группы департамента во «ВКонтакте» было удалено видео с ID страницы Васильченко в ссылке (у РБК остались скриншоты).

Facebook 4 апреля удалил более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований». Кроме этого, соцсеть пообещала в ближайшее время выпустить приложение, позволяющее пользователю проверить, подписан ли он на связанные с «фабрикой троллей» аккаунты.
Министерство юстиции США в феврале официально обвинило 13 сотрудников российского «Агентства интернет-исследований» (известно как «фабрика троллей») во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.
В списке обвиняемых был человек по имени Глеб Васильченко. По данным Минюста, в 2014-2016 годах он отвечал за публикацию контента с многочисленных аккаунтов, созданных «фабрикой троллей» в соцсетях; при этом Васильченко выдавал себя за гражданина США.
Васильченко отрицал связь с «фабрикой троллей», но его бывший коллега подтвердил РБК, что тот раньше работал в «Агентстве интернет-исследований». Нынешняя деятельность Васильченко может быть связана с продвижением в соцсетях, пишет издание со ссылкой на объявления на одном из сайтов по поиску работы.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Переполненные поезда и многокилометровые пробки. Во Франции бастуют железнодорожники

50 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты