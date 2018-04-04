В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Есть пострадавшие

На востоке Москвы начался пожар в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей». Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что есть пострадавшие.

ТАСС сообщает, что в МЧС информация о пострадавших не поступала. Из здания эвакуировали 115 человек.

По данным «Интерфакса», из торгового центра вывели одного пострадавшего. На четвертом этаже остаются люди. «Интерфакс» также сообщает об эвакуации 300 человек.

Пожар в детском торговом центре Персей Владимир Панков

Возгорание, по предварительным данным, началось на четвертом этаже здания. Пожару присвоили повышенную категорию сложности.

На последнем этаже торгового центра находится детский клуб «Афина».

Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что «из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания».