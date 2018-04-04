МЧС: пожар в московском ТЦ «Персей для детей» потушен
10:37, 4 апреля 2018
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Обновление. МЧС сообщило, что пожар в торговом центре полностью потушен. Его площадь составила 80 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Об этом рассказали в столичном управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар происходит на последнем этаже, где находится склад игрушек. Телеканал «Москва 24» также отметил, что на последнем этаже находится детский клуб «Афина».
Источник РИА Новости рассказал, что в результате возгорания пострадали посетитель ТЦ и пожарный.
В МЧС сообщили, что из здания торгового центра эвакуировали 115 человек. Сообщения о пострадавших в ведомстве не подтвердили.
Возгорание в ТЦ началось около 13:00 днем 4 апреля. О причинах пожара ничего не сообщалось.
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