При пожаре в московском торговом центре погиб один человек. Пострадали трое пожарных

Продолжение Возбуждено уголовное дело после пожара в московском ТЦ

При пожаре в московском торговом центре «Персей для детей» погиб человек. Об этом сообщили в службе скорой помощи.

По информации «Мэш», погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.

Источник «Интерфакс» рассказал, что всего пострадали двое человек, в том числе один пожарный. Из здания эвакуировали 600 человек.

В МЧС добавили, что при тушении пострадали трое пожарных.