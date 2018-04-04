Возбуждено уголовное дело после пожара в московском ТЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

В ведомстве не добавили, определен ли круг лиц, причастных к совершению преступления.