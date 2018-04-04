Возбуждено уголовное дело после пожара в московском ТЦ

Следственный комитет России
11:26, 4 апреля 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

В ведомстве не добавили, определен ли круг лиц, причастных к совершению преступления.

В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет России
При пожаре в московском ТЦ погиб один из его сотрудников, еще трое пожарных пострадали. По словам главы московского управления МЧС Ильи Денисова, системы пожарной безопасности сработали нормально, но погибший перепутал направление к эвакуационному выходу и попал в задымленную зону.
Всего из ТЦ эвакуировали около 600 человек. Пожар произошел на последнем этаже на площади 80 квадратных метров и был потушен в течение часа.
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