К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
05:04, 4 апреля 2018
Требует подтверждения
В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводится обыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, следственные действия в доме Мамонтова связаны, в том числе, с уголовным делом, возбужденным из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Всего у главы кемеровского МЧС, рассказал источник, восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.
Обновление: Глава кемеровского МЧС отрицает проведение обыска. «Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил Мамонтов ТАСС.
В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Большинство погибших находились в одном из кинозалов на последнем этаже ТЦ, откуда их не успели эвакуировать.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны шесть человек.
В ТЦ «Зимняя вишня», по предварительным данным расследования, были нарушены правила противопожарной безопасности.
Сборник
Наши партнерские материалы
партнерский материал
Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»
2 минуты
партнерский материал
Верите ли вы в заговоры? Тест «Медузы», Fox и «Дом.ru»
партнерский материал
Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery
3 минуты