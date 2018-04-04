К главе кемеровского МЧС пришли с обыском

В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводится обыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, следственные действия в доме Мамонтова связаны, в том числе, с уголовным делом, возбужденным из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Всего у главы кемеровского МЧС, рассказал источник, восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Обновление: Глава кемеровского МЧС отрицает проведение обыска. «Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил Мамонтов ТАСС.