Cambridge Analytica могла получить данные 87 миллионов пользователей Facebook. Раньше речь шла о 50 миллионах

Facebook Newsroom
19:24, 4 апреля 2018
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Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook, заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.

Facebook сообщила, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.

Компания также заявила, что в будущем позволит пользователям фейсбука узнать, получила ли Сambridge Analytica доступ к их персональным данным.

Британские и американские СМИ в марте опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, собиравшей данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Изначально сообщалось, что компания получила доступ к информации 50 миллионов пользователей.
Основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных. По его словам, компания еще в 2015 году просила Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что это требование было выполнено.
В связи с утечкой Facebook столкнулась с масштабной критикой и анонсировала ряд изменений в соцсети, касающихся конфиденциальности данных пользователей.

Утечка данных в Facebook

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