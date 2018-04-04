Cambridge Analytica могла получить данные 87 миллионов пользователей Facebook. Раньше речь шла о 50 миллионах

Компания также заявила, что в будущем позволит пользователям фейсбука узнать, получила ли Сambridge Analytica доступ к их персональным данным.

Facebook сообщила, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.

Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook, заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.

Британские и американские СМИ в марте опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, собиравшей данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Изначально сообщалось, что компания получила доступ к информации 50 миллионов пользователей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных. По его словам, компания еще в 2015 году просила Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что это требование было выполнено.

В связи с утечкой Facebook столкнулась с масштабной критикой и анонсировала ряд изменений в соцсети, касающихся конфиденциальности данных пользователей.