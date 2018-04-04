Facebook удалил 270 страниц «фабрики троллей»

Социальная сеть Facebook удалила более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований».

Как сообщил глава соцсети Марк Цукерберг, удаленные страницы были направлены на российских пользователей и русскоговорящую аудиторию в соседних с Россией странах, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине.

Некоторые из страниц, по данным Facebook, принадлежали новостным изданиям, но также управлялись российской «фабрикой троллей». В частности, одно из заблокированных изданий имело около миллиона подписчиков в фейсбуке и около 500 тысяч подписчиков в инстаграме.

Кроме этого Facebook пообещал в ближайшее время выпустить специальное приложение, позволяющее пользователю проверить, является ли он подписчиком связанных с «фабрикой троллей» аккаунтов.