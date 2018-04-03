«Росатом» получил лицензию на строительство АЭС «Аккую». Проект был временно заморожен, когда Турция сбила российский Су-24

Anadolu
22:06, 2 апреля 2018
Надежный источник

Турецкое агентство по атомной энергии выдало госкорпорации «Росатом» лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», сообщает государственное информагентство Турции Anadolu.

Ранее «Росатом» сообщил, что намерен начать строительство АЭС «Аккую» в апреле 2018 года.

Проект атомной электростанции «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Станция должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.
Россия и Турция заключили соглашение о строительстве АЭС в 2010 году. Из-за крушения в ноябре 2015 года российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими истребителями, проект был заморожен. Начало строительства станции было анонсировано в мае 2017 года. Планируется, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2023 году.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты