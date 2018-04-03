«Росатом» получил лицензию на строительство АЭС «Аккую». Проект был временно заморожен, когда Турция сбила российский Су-24
Турецкое агентство по атомной энергии выдало госкорпорации «Росатом» лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», сообщает государственное информагентство Турции Anadolu.
Ранее «Росатом» сообщил, что намерен начать строительство АЭС «Аккую» в апреле 2018 года.
Проект атомной электростанции «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Станция должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.
Россия и Турция заключили соглашение о строительстве АЭС в 2010 году. Из-за крушения в ноябре 2015 года российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими истребителями, проект был заморожен. Начало строительства станции было анонсировано в мае 2017 года. Планируется, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2023 году.