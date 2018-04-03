Путин заявил, что похожие на «Новичок» вещества могут производиться в 20 странах

По данным международных экспертов, похожие на «Новичок» вещества могут производиться примерно в 20 странах мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментируя новость о том, что британские специалисты не установили страну происхождения «Новичка», Путин заявил, что его удивляет скорость, «с которой была раскручена антироссийская кампания». «Скотленд-Ярд, как известно, заявил официально, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования», — сказал российский президент.

Путин выразил надежду, что точка в деле Скрипалей будет поставлена во время сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля. «Как минимум, мы поставили там двадцать вопросов для обсуждения», — отметил Путин.

Он также подтвердил, что Россия хочет получить допуск к расследованию отравления Скрипалей в Великобритании, и напомнил, что Следственный комитет РФ ведет свое расследование в связи с инцидентом.