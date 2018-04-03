Путин заявил, что похожие на «Новичок» вещества могут производиться в 20 странах

Интерфакс
20:13, 3 апреля 2018
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По данным международных экспертов, похожие на «Новичок» вещества могут производиться примерно в 20 странах мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментируя новость о том, что британские специалисты не установили страну происхождения «Новичка», Путин заявил, что его удивляет скорость, «с которой была раскручена антироссийская кампания». «Скотленд-Ярд, как известно, заявил официально, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования», — сказал российский президент.

Путин выразил надежду, что точка в деле Скрипалей будет поставлена во время сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля. «Как минимум, мы поставили там двадцать вопросов для обсуждения», — отметил Путин.

Он также подтвердил, что Россия хочет получить допуск к расследованию отравления Скрипалей в Великобритании, и напомнил, что Следственный комитет РФ ведет свое расследование в связи с инцидентом.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании в начале марта. Британские власти заявили, что Скрипалей отравили разработанным в СССР веществом «Новичок» и обвинили Россию в причастности к инциденту. Российские власти неоднократно заявляли, что у Великобритании нет для этого доказательств; они отрицают все обвинения.
После отравления Скрипалей Великобритания выслала российских дипломатов; позже аналогичным образом поступили другие страны Европы, также США, Канада и Австралия. Всего было объявлено о выдворении около 150 российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.
Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне 3 апреля сообщили, что не установили место происхождения отравившего Скрипалей вещества. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министру и главе МИД придется извиниться перед Россией. «Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно», — сказал Песков.
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