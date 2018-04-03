Британская лаборатория не установила, где изготовили «Новичка», которым отравили Скрипалей

Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили, где именно было произведено вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Руководитель лаборатории Гари Эйткенхед сообщил, что это не входило в задачи экспертов.

«Мы смогли идентифицировать яд как „Новичок“, как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников пришло к своему заключению», — заявил Эйткенхед.

В частности, по словам Эйткенхеда, правительство использовало данные разведки. Он добавил, что при производстве яда используются «крайне сложные методы», пользоваться которыми может только государство.

Эйткенхед отказался ответить, есть ли в распоряжении Портон-Дауна образцы яда, но отверг предположения, что при покушении было использовано вещество из лаборатории. Он также заявил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно, и никакое такое вещество не было дано Скрипалям.