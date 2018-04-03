Британская лаборатория не установила, где изготовили «Новичка», которым отравили Скрипалей

Sky News
15:31, 3 апреля 2018
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Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили, где именно было произведено вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Руководитель лаборатории Гари Эйткенхед сообщил, что это не входило в задачи экспертов.

«Мы смогли идентифицировать яд как „Новичок“, как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников пришло к своему заключению», — заявил Эйткенхед.

В частности, по словам Эйткенхеда, правительство использовало данные разведки. Он добавил, что при производстве яда используются «крайне сложные методы», пользоваться которыми может только государство.

Эйткенхед отказался ответить, есть ли в распоряжении Портон-Дауна образцы яда, но отверг предположения, что при покушении было использовано вещество из лаборатории. Он также заявил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно, и никакое такое вещество не было дано Скрипалям.

Великобритания обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Россию. По утверждению британских властей, именно в России был произведен яд «Новичок», который использовали при покушении.
Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом «Новичок» (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). В МИД России утверждали, что источником яда могла стать одна из европейских стран.
Сергей Скрипаль — бывший сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку. Он был осужден в России за госизмену и в 2010 году выдан Великобритании. 4 марта 2018 года его отравили в Англии вместе с его дочерью Юлией, прилетевшей накануне из РФ.
Сергей Скрипаль находится в коме. Юлия Скрипаль, также находившаяся в критическом состоянии и без сознания несколько недель, в конце марта пошла на поправку.

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