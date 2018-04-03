Музыкальный сервис Spotify вышел на биржу. Его оценили дороже «Яндекса» и Twitter

3 апреля состоялись первые торги акциями шведского музыкального сервиса Spotify. Одну ценную бумагу компании оценили в 132 доллара, а весь сервис — в 23,5 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация Twitter составляет 21,3 миллиарда долларов, а «Яндекса» — 12,9 миллиарда.

В отличие от большинства других фирм, Spotify не проводила IPO, то есть публичное размещение акций среди новых инвесторов по подписке. Акции компании просто стали сразу же торговаться на бирже. В компании объясняли это желанием демократизировать процесс выхода на биржу, а также отмечали, что им не нужно привлекать финансирование, как компаниям, проводящим IPO.