Музыкальный сервис Spotify вышел на биржу. Его оценили дороже «Яндекса» и Twitter

The Verge
15:58, 3 апреля 2018
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3 апреля состоялись первые торги акциями шведского музыкального сервиса Spotify. Одну ценную бумагу компании оценили в 132 доллара, а весь сервис — в 23,5 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация Twitter составляет 21,3 миллиарда долларов, а «Яндекса» — 12,9 миллиарда.

В отличие от большинства других фирм, Spotify не проводила IPO, то есть публичное размещение акций среди новых инвесторов по подписке. Акции компании просто стали сразу же торговаться на бирже. В компании объясняли это желанием демократизировать процесс выхода на биржу, а также отмечали, что им не нужно привлекать финансирование, как компаниям, проводящим IPO.

Spotify объявил о намерении стать публичной компанией 1 марта. Тогда же Spotify рассказал, что в 2017 году у него было 150 миллионов пользователей, их которых почти половина платит за подписку. Платных подписчиков у шведской компании в два раза больше, чем у Apple Music. При этом Spotify остается убыточной компанией.
Spotify предоставляет доступ к музыке и подкастам в Европе, Америке, Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Азии. В России сервис недоступен.
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