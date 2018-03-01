Самый популярный музыкальный сервис Spotify решил выйти на биржу

Gizmodo
09:16, 1 марта 2018
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Шведская компания Spotify объявила о планах размещения акций на бирже в Нью-Йорке. Согласно решению музыкального стриминг-сервиса, компания не будет выпускать новые акции и таким образом привлекать дополнительное финансирование.

Ценные бумаги Spotify будут сразу свободно торговаться на бирже — без процедуры предварительной продажи новых ценных бумаг инвесторам, как это обычно происходит в случае первичного размещения.

По словам создателя и руководителя Spotify Дэниела Эка, он видит для сервиса будущее в виде культурной платформы для создателей контента, свободной от регулирования.

Одновременно с объявлением об IPO сервис рассказал о своих показателях. По итогам 2017 года у Spotify более 150 миллионов пользователей, более 70 миллионов из которых платят за подписку. Число платных подписок у Spotify в два раза больше, чем у ближайшего конкурента Apple Music.

По итогам 2017 года Spotify заработал 4,1 миллиарда евро, при этом расходы превысили доходы на 1,24 миллиарда. В прошлые годы Spotify также был убыточным.

Spotify предоставляет доступ к десяткам миллионов треков музыкантов со всего мира, а также к подкастам. У сервиса есть платная и бесплатная версия, в последней пользователям приходится слушать рекламу, а функции мобильной версии сервиса сильно ограничены.
В России Spotify пока официально не работает.
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