Самый популярный музыкальный сервис Spotify решил выйти на биржу

Шведская компания Spotify объявила о планах размещения акций на бирже в Нью-Йорке. Согласно решению музыкального стриминг-сервиса, компания не будет выпускать новые акции и таким образом привлекать дополнительное финансирование.

Ценные бумаги Spotify будут сразу свободно торговаться на бирже — без процедуры предварительной продажи новых ценных бумаг инвесторам, как это обычно происходит в случае первичного размещения.

По словам создателя и руководителя Spotify Дэниела Эка, он видит для сервиса будущее в виде культурной платформы для создателей контента, свободной от регулирования.

Одновременно с объявлением об IPO сервис рассказал о своих показателях. По итогам 2017 года у Spotify более 150 миллионов пользователей, более 70 миллионов из которых платят за подписку. Число платных подписок у Spotify в два раза больше, чем у ближайшего конкурента Apple Music.

По итогам 2017 года Spotify заработал 4,1 миллиарда евро, при этом расходы превысили доходы на 1,24 миллиарда. В прошлые годы Spotify также был убыточным.