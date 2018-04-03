Госдума разрешила россиянам бесплатно собирать валежник

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в Лесной кодекс, разрешающие гражданам заготавливать валежник для собственных нужд.

Законопроект включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов. Его разработали депутаты от «Единой России, КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

«Просто радуется сердце, что сегодня она, наконец-то, будет принята в третьем чтении», — заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед обсуждением законопроекта.

«Это значит, его можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы, фактически без бюджетных затрат, обеспечим очистку леса. А значит, его дальнейшее восстановление в случае его очистки от валежника», — цитирует слова Исаева «Интерфакс».